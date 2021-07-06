Вакцинировавшимся чиновникам на Чукотке дадут дополнительный выходной

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Прошедшим вакцинацию от коронавируса госслужащим и некоторым другим категориям жителей Чукотки предоставят дополнительный выходной.

"Органы государственной власти Чукотского автономного округа и подведомственные им государственные учреждения и предприятия должны установить дополнительный оплачиваемый день отдыха работникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. В отношении органов местного самоуправления и всех работодателей это нововведение носит рекомендательный характер", - сообщила во вторник пресс-служба окружного правительства.

Также в регионе до 31 июля продлили ограничения, ранее веденные для борьбы с распространением COVID-19. На Чукотке сохраняется масочный режим в общественных местах, запрещены публичные мероприятия в закрытых помещениях.

По данным регионального департамента здравоохранения, план по вакцинации от COVID-19 выполнен более чем на 73%. Прививки сделали около 17 тыс. человек, из них более 13,6 тыс. завершили вакцинацию. Всего планируется вакцинировать 60% взрослых жителей региона.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии на Чукотке зарегистрировано 857 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 787 человек, девять умерли. Проведено 68,6 тыс. тестов на COVID-19.