Детей до 14 лет пустят в отели Кубани без теста на коронавирус

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев смягчил правила заселения детей в гостиницы и отели в условиях действующих в регионе COVID-ограничений, сообщил региональный оперативный штаб.

В частности, документ внесены поправки, согласно которым с 1 июля 2021 года при заселении в отели, гостиницы и другие средства размещения справки о перенесенном COVID-19 и отрицательные результаты ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию не нужны детям до 14 лет включительно.

Ранее эта норма распространялась на детей до 6 лет включительно.

C четверга, 1 июля, в Краснодарском крае начал действовать новый порядок допуска отдыхающих в отели и дома отдыха.

С 1 по 31 июля туристы, помимо сертификата о вакцинации или ПЦР-теста, могут предъявить "медицинский документ о перенесенном заболевании, либо сертификат о перенесенном COVID-19 из личного кабинета госуслуг (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев до вселения)".

С 1 августа до особого указания только сертификат о вакцинации или медсправка о перенесенном заболевании.

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции продлен до 1 октября 2021 года.