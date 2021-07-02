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Эксперт сообщил о безопасности вакцинации от COVID-19 для беременных

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Своевременная вакцинация от коронавируса COVID-19 беременных, у которых нет медицинского отвода, может надежно защитить как здоровье будущей матери, так и ребенка от тяжелых последствий инфекции, заявил директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

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"Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о безопасности вакцинации беременных. Было накоплено достаточно данных о влиянии вакцинации на плод. Поэтому иммунизация будущих мам, именно своевременная иммунизация будущих мам - это надежная возможность защитить как мать, так и ребенка от тяжелых последствий коронавирусной инфекции вплоть до выкидышей", - сказал Тотолян журналистам в пятницу.

Так он ответил на вопрос, может ли вакцинация негативно повлиять на здоровье будущего ребенка.

"Конечно, в этом случае есть исключения, и они касаются тех женщин, которым по медицинским показаниям прививка не рекомендуется", - подчеркнул он.

По словам Тотоляна, при наличии противопоказаний должны соблюдаться все меры защиты: ношение масок, использование санитайзеров, отказ от участия в массовых мероприятиях, соблюдение дистанции.

Ранее Минздрав снял запрет с вакцинации беременных.

Хроника 09 января 2020 года – 02 июля 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус COVID-19 Минздрав

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