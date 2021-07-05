Свыше 30% коек военных медучреждений РФ выделят для больных COVID-19

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство выделяет более 30% коечного фонда ведомственных медучреждений для лечения гражданских пациентов от COVID-19 из-за обострения ситуации с распространением коронавирусной инфекции в ряде регионов страны, сообщает в понедельник министерство обороны РФ.

"С учетом осложнения в ряде регионов страны эпидемической обстановки по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией министром обороны РФ принято решение о выделении более 30% коечного фонда ведомственных медицинских учреждений для оказания помощи пациентам из числа гражданского населения", - говорится в сообщении.

В том числе, "в построенных силами Минобороны России в 2020 году многофункциональных медицинских центрах подготовлено 1,2 тысяча койко-мест для лечения гражданских пациентов". "При необходимости в военных госпиталях будет развернуто более 12 тысяч койко-мест", - отмечается в пресс-релизе.

"Вместе с тем, в Минобороны России оперативно подготовлен мобильный резерв медицинской службы для борьбы с коронавирусной инфекцией в составе 12 мобильных госпиталей на 1,2 тысячи мест и 94 врачебно-сестринские бригады", - сообщает Минобороны.

"При соответствующем решении президента РФ или правительства РФ (эти резервы - ИФ) могут быть направлены для помощи регионам", - информирует ведомство.

Сообщается также, что "в рамках оказания помощи регионам страны на базе Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" в подмосковной Кубинке продолжается поэтапное развертывание временного медицинского центра для лечения жителей Московской области, где уже развернуто около 500 мест, в работе задействовано 450 военных специалистов".

"В соответствии с обращениями глав республик Коми и Хакасия для оказания помощи в борьбе с коронавирусом в регионы направлено свыше 50-ти специалистов военно-медицинской службы", - сказано в сообщении.

"Также по запросам субъектов РФ в интересах гражданского здравоохранения в военных госпиталях дополнительно развернуто 75 койко-мест в Мурманской области, спланировано развертывание койко-мест в городе Санкт-Петербург и в Забайкальском крае", - говорится в пресс-релизе.

Накануне оперативный штаб сообщил, что в РФ зафиксированы более 25,1 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки, это максимум со 2 января, умерли 663 человека.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 142 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3409 (13,6%) без клинических проявлений", - говорилось в сообщении штаба.

Таким образом, по данным на воскресенье, за минувшие сутки в РФ число заболевших коронавирусом увеличилось и подошло к значениям начала года - соотносимые данные были 2-3 января, но в тот период начался спад заболеваемости, в настоящий момент наблюдается ежедневный рост новых случаев.