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Крупный природный пожар тушат близ оренбургского города Медногорск

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пожарные подразделения ликвидируют крупное возгорание близ города Медногорска Оренбургской области, сообщает правительство региона в своем телеграм-канале.

Информация о возгорании сухой травы в 10 км от Медногорска поступила в понедельник днем, пожару присвоен ранг № 2.

"Тушение пожара осложняется труднодоступной местностью (гористая и скалистая поверхность), порывистым ветром и высокой температурой воздуха. Тушение сухой растительности производится в основном ранцевыми огнетушителями и шанцевым инструментом. Подъезд пожарной техники к фронту пожара затруднен либо отсутствует", - говорится в сообщении.

Ориентировочно фронт активного горения составляет около 20 км разрозненными очагами по оврагам и горам.

"Проведено оповещение населения путем подворового обхода. Главная задача пожарных - не допустить огонь к жилым домам. Произведена опашка Медногорска", - говорится в сообщении.

В тушении огня задействовано 117 человек и 26 единиц техники.

Медногорск - один из промышленных центров Оренбургской области. В нем проживают 23,3 тыс. человек.

Оренбургская область

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