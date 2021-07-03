После аномальной жары в Канаде начались лесные пожары

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Служба подавления лесных пожаров Британской Колумбии зафиксировала на территории провинции около 136 пожаров после ударов молний. Об этом сообщается на сайте BBC News.

Около 12 тыс. ударов молний обрушились на Канаду после рекордной жары. Федеральное правительство страны заявило, что направит военные самолеты для оказания помощи аварийным службам Британской Колумбии в борьбе с возгораниями.

В начале этой недели людям пришлось покинуть деревню Литтон, в которой во вторник зафиксировали самую высокую в истории Канады температуру-49,6 градуса по Цельсию, а позже она была уничтожена огнем. Пожары вынудили перекрыть ряд магистралей в обоих направлениях. Министр общественной безопасности Билл Блэр заявил, что погода и лесные пожары оказывают "разрушительное" и "беспрецедентное" воздействие на Британскую Колумбию.

"Эти лесные пожары показывают, что мы находимся на самых ранних стадиях того, что обещает быть долгим и сложным летом", - сказал он.

Служба подавления лесных пожаров Британской Колумбии заявила, что готовится к новым лесным пожарам в течение выходных.

В последние дни в Северной Америке зафиксированы аномально высокие температуры. Эксперты считают, что изменение климата увеличит частоту экстремальных погодных явлений. За последние пять дней в Британской Колумбии зарегистрировано не менее 486 внезапных смертей, что почти втрое выше средних показателей. По словам главного коронера Лайзы Лапуант, большинство смертей связаны с жарой, но это еще нужно подтвердить.