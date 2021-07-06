Спасатели не допустили перехода пожара на жилые дома в Медногорске

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Крупный природный пожар продолжают ликвидировать близ города Медногорск Оренбургской области, введен режим ЧС.

"Перехода огня на жилые дома не допущено", - сообщается на сайте регионального Главного управления МЧС РФ.

На месте работают 157 человек и 40 единиц техники, также привлечен пожарный поезд со станции Кувандык. В свою очередь на сайте администрации Медногорска сообщается о введении на территории муниципалитета режима ЧС.

Ранее сообщалось, что информация о возгорании сухой травы в 10 км от Медногорска поступила в понедельник днем, пожару присвоен ранг № 2. Тушение осложняется труднодоступной местностью (гористая и скалистая поверхность), порывистым ветром и высокой температурой воздуха. Ориентировочно, фронт активного горения составлял около 20 км разрозненными очагами по оврагам и горам. Было проведено оповещение населения путем подворового обхода. Также была произведена опашка Медногорска.

Медногорск - один из промышленных центров Оренбургской области. В нем проживают 23,3 тыс. человек.