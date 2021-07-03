Лесные пожары на площади 7,5 тыс. га потушили за сутки в Якутии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - За сутки в Якутии потушили 42 лесных пожара на площади 7,5 тыс. га, сообщает в субботу пресс-служба Минэкологии республики.

По данным ведомства, в лесах тушат 93 пожара общей площадью, пройденной огнем , 236,9 тыс. га. Из них 16 пожаров общей площадью 26,6 тыс. га локализовано, в том числе один пожар в национальном парке "Ленские столбы".

К борьбе с огнем в лесах привлечены 2,6 тыс. человек, задействовано 333 единицы техники.

В Мирнинском и Сунтарском районах, чтобы вызвать искусственные осадки для тушения лесных пожаров, задействован самолет АН-26 "Циклон". В районах также работают вертолеты МИ-8.

С 1 июля в Якутии введены ограничения на посещение лесов. Ранее сообщалось, что на территории Якутии введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. В 2020 году площадь лесных пожаров в Якутии составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.