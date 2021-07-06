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Возбуждено уголовное дело об исчезновении камчатского Ан-26

Возбуждено уголовное дело об исчезновении камчатского Ан-26
Виды Камчатки
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Дальневосточное следственное управление на транспорте СКР сообщило, что по факту утраты пассажирского Ан-26 на Камчатке возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователи готовятся вылететь к месту происшествия, уточняют, сколько человек было на борту, начали следственные действия в компании-эксплуатанте воздушного судна и выясняют, кого будут допрашивать.

Самолет, принадлежащий "Камчатскому авиационному предприятию", перестал выходить на связь и пропал с радаров днем 6 июля, когда выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану.

По предварительным данным прокуратуры, на борту было 23 пассажира и шесть членов экипажа. В правительстве Камчатского края сообщили, что на борту было "28 человек: 6 членов экипажа и 21 пассажир, из них двое детей до 12 лет".

По словам источников "Интерфакса", самолет мог упасть в Охотское море или в районе угольного разреза близ Паланы.

Самолет ищут и над морем, и над сушей, рассказал гендиректор авиакомпании "Витязь-Аэро" Дмитрий Черных. В поисковой операции участвует вертолет его компании. По словам Черных, территория будет осматриваться до темноты. "На Камчатке уже вечер. В темное время суток вертолет прекратит поиски и вернется на базу, утром поиски продолжатся, если Ан-26 не будет найден", - отметил собеседник агентства.

В Гидрометцентре региона сказали, что в районе Паланы сейчас низкая облачность, осадков нет, дует слабый ветер.

По факту случившегося проводится прокурорская проверка. В правительстве Камчатки создан экстренный штаб во главе с вице-премьером - министром специальных программ Камчатского края Александром Заболиченко.

Камчатка МЧС Палана Ан-26 Петропавловск-Камчатский СКР Витязь-Аэро

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