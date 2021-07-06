В правительство Башкирии решили ввести топ-менеджеров крупных компаний

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров предложил включить в правительство региона руководителей крупнейших региональных компаний. Он сказал это на оперативном совещании правительства республики 6 июля.

"Я хотел предложить, в связи с тем, что нам ряд показателей нужно улучшить, чтобы вообще оставаться в актуальной повестке промышленной политики, может быть, добавим в члены правительства ряд крупнейших налогоплательщиков", - заявил премьер.

Он уточнил, что имеет в виду, в частности, компании "Башнефть", ООО "Газпром нефтехим Салават", АО "Башкирская содовая компания".

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал эту инициативу и поручил Назарову разослать этим топ-менеджерам приглашения.

"Пусть они со своими акционерами и своими руководителями пообщаются и нам подтвердят (свое согласие участвовать в работе правительства - ИФ). В этом случае мы их введем в состав правительства", - сказал Хабиров.