В Самаре арестовали возможного убийцу вдовы отравленного банкира Пузикова

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Суд в Самаре заключил под стражу на два месяца тренера по кикбоксингу Алексея Ряскова, подозреваемого в убийстве вдовы заместителя директора местного филиала Россельхозбанка. Об этом сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по региону.

Как сообщалось, 3 июля в Самаре было обнаружено тело Екатерины Сокирской. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в ее убийстве 4 июля был задержан Рясков.

Женщина была вдовой отравленного в 2012 году заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова.

Обвинение в убийстве финансиста было предъявлено Сокирской, которая, по версии следствия, из ревности подмешала яд в пищу супруга. В 2015 году суд приговорил обвиняемую к 7 годам колонии общего режима, но спустя несколько месяцев приговор был отменен из-за допущенных при предварительном следствии нарушений, суд вернул дело прокурору. В 2017 году суд повторно приговорил женщину к 9 годам колонии общего режима, но вердикт не устроил ни одну из сторон. В результате апелляционная инстанция оправдала подсудимую.

Сокирской удалось отсудить у государства 1,75 млн рублей за незаконное уголовное преследование, длившееся пять лет, из которых один год она находилась в следственном изоляторе и год – под домашним арестом.

Накануне убийства Сокирской в соцсети у ее некогда близкого друга Ряскова появилось видеообращение с признанием, что для освобождения женщины в 2017 году было собрано 15 млн рублей.