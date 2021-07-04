Задержан предполагаемый убийца вдовы отравленного самарского банкира

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Самарской области задержали Алексея Ряскова, подозреваемого в убийстве вдовы заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка. В СКР сообщили, что накануне он был объявлен в розыск.

3 июля стало известно, что Екатерина Сокирская, вдова отравленного в 2012 году заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, была найдена мертвой с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Рясков ранее разместил в соцсетях видеообращение с признанием, что для освобождения обвинявшейся в убийстве мужа Сокирской в 2017 году было собрано 15 млн рублей.

Убийство банкира Пузикова

Дмитрий Пузиков был отравлен в 2012 году во время застолья в кругу родственников и близких друзей. Как сообщалось, кроме банкира, были госпитализированы с отравлением гости - его брат с невестой. Они остались живы.

Обвинение в убийстве было предъявлено его вдове, которая, по версии следствия, из ревности подмешала яд в пищу супруга. В 2015 года суд приговорил обвиняемую к 7 годам колонии общего режима, но спустя несколько месяцев приговор был отменен из-за допущенных при предварительном следствии нарушений, суд вернул дело прокурору. В 2017 году суд повторно приговорил женщину к 9 годам колонии общего режима, но вердикт не устроил ни одну из сторон, в результате апелляционная инстанция оправдала подсудимую.

Сокирской удалось отсудить у государства 1,75 млн рублей за незаконное уголовное преследование, длившееся пять лет, из которых один год женщина находилась в следственном изоляторе и год под домашним арестом.