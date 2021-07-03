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Вдова отравленного самарского банкира Пузикова найдена мертвой

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Самаре найдено тело Екатерины Сокирской - вдовы отравленного в 2012 году заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова.

В пресс-службе СУ СКР Самарской области сообщили, что о данному факту проводится проверка.

Дмитрий Пузиков был отравлен в 2012 году во время застолья в кругу родственников и близких друзей. Как сообщалось, кроме банкира, были госпитализированы с отравлением гости - его брат с невестой. Они остались живы.

Обвинение в убийстве финансиста было предъявлено его вдове, которая, по версии следствия, из ревности подмешала яд в пищу супруга. В 2015 года суд приговорил обвиняемую к 7 годам колонии общего режима, но спустя несколько месяцев приговор был отменен из-за допущенных при предварительном следствии нарушений и вернул дело прокурору. В 2017 году суд повторно приговорил женщину к 9 годам колонии общего режима, но вердикт не устроил ни одну из сторон, в результате апелляционная инстанция оправдала подсудимую.

Сокирской удалось отсудить у государства 1,75 млн рублей за незаконное уголовное преследование, длившееся пять лет, из которых один год женщина находилась в следственном изоляторе и год - под домашним арестом.

Накануне в аккаунте в соцсети некогда близкого друга Сокирской Алексея Ряскова появилось его видеообращение с признанием, что для освобождения женщины в 2017 году было собрано 15 млн рублей.

Самара Дмитрий Пузиков

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