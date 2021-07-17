Арестованный по делу об убийстве вдовы отравленного самарского банкира найден мертвым

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Тренер по кикбоксингу Алексей Рясков, обвиняемый в убийстве вдовы заместителя директора местного филиала Россельхозбанка, найден мертвым, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, Рясков покончил с собой. Ранее сообщалось, что он был переведен в медучреждение ФСИН.

В региональном СУ СКР по Самарской области "Интерфаксу" сообщили, что на месте происшествия работают следователи, погибший проходил обвиняемым по делу об убийстве Екатерины Сокирской.

Как сообщалось, 3 июля в Самаре было обнаружено тело Сокирской, вдовы отравленного в 2012 году заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Накануне убийства Сокирской в соцсети у ее некогда близкого друга Ряскова появилось видеообращение с признанием, что для освобождения женщины в 2017 году (обвинялась в убийстве банкира - ИФ) было собрано 15 млн рублей. По подозрению в ее убийстве 4 июля был задержан Рясков, признавший свою вину.

Дело об отравлении самарского финансиста получило резонанс в обществе: обвинение в его убийстве было предъявлено Сокирской, которая, по версии следствия, из ревности подмешала яд в пищу супруга. В 2015 года суд приговорил ее к 7 годам колонии общего режима, но спустя несколько месяцев приговор был отменен из-за допущенных при предварительном следствии нарушений, суд вернул дело прокурору. В 2017 году суд повторно приговорил женщину к 9 годам колонии общего режима, но вердикт не устроил ни одну из сторон - апелляционная инстанция оправдала подсудимую.

Сокирской удалось отсудить у государства 1,75 млн рублей за незаконное уголовное преследование, длившееся пять лет, из которых один год она находилась в следственном изоляторе и год - под домашним арестом.