Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:37Заразились
на 17.07В России 5 933 115+25 116В мире 189 525 212+599 949

Арестованный по делу об убийстве вдовы отравленного самарского банкира найден мертвым

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Тренер по кикбоксингу Алексей Рясков, обвиняемый в убийстве вдовы заместителя директора местного филиала Россельхозбанка, найден мертвым, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, Рясков покончил с собой. Ранее сообщалось, что он был переведен в медучреждение ФСИН.

В региональном СУ СКР по Самарской области "Интерфаксу" сообщили, что на месте происшествия работают следователи, погибший проходил обвиняемым по делу об убийстве Екатерины Сокирской.

Как сообщалось, 3 июля в Самаре было обнаружено тело Сокирской, вдовы отравленного в 2012 году заместителя директора самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова. Накануне убийства Сокирской в соцсети у ее некогда близкого друга Ряскова появилось видеообращение с признанием, что для освобождения женщины в 2017 году (обвинялась в убийстве банкира - ИФ) было собрано 15 млн рублей. По подозрению в ее убийстве 4 июля был задержан Рясков, признавший свою вину.

Дело об отравлении самарского финансиста получило резонанс в обществе: обвинение в его убийстве было предъявлено Сокирской, которая, по версии следствия, из ревности подмешала яд в пищу супруга. В 2015 года суд приговорил ее к 7 годам колонии общего режима, но спустя несколько месяцев приговор был отменен из-за допущенных при предварительном следствии нарушений, суд вернул дело прокурору. В 2017 году суд повторно приговорил женщину к 9 годам колонии общего режима, но вердикт не устроил ни одну из сторон - апелляционная инстанция оправдала подсудимую.

Сокирской удалось отсудить у государства 1,75 млн рублей за незаконное уголовное преследование, длившееся пять лет, из которых один год она находилась в следственном изоляторе и год - под домашним арестом.

Алексей Рясков

Новости по теме

Новости

ЦИК исключил четырех кандидатов из федерального списка ЛДПР

ЦИК РФ заверил списки партии "Яблоко" для участия в выборах в Госдуму

Причиной столкновения поездов в Приамурье назван сердечный приступ машиниста

Причиной столкновения поездов в Приамурье назван сердечный приступ машиниста

Более 90 вагонов сошли с рельсов после столкновения грузовых поездов в Приамурье

Более 90 вагонов сошли с рельсов после столкновения грузовых поездов в Приамурье
Пандемия коронавируса

В Крыму ужесточили коронавирусные ограничения для детских лагерей

РЖД подключились к ликвидации последствий столкновения поездов в Приамурье

Дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов в Приамурье

Дым от лесных пожаров не дал спасателям долететь до места столкновения поездов в Приамурье
Пандемия коронавируса

В России зафиксировали более 25,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В России зафиксировали более 25,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Лобовое столкновение двух грузовых поездов произошло в Амурской области

Площадь природных пожаров в Якутии за сутки уменьшилась на 170 тыс. га

Площадь природных пожаров в Якутии за сутки уменьшилась на 170 тыс. га
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');