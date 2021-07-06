Пропавший на Камчатке самолет был исправен

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Пропавший на Камчатке Ан-26 был технически исправен, сообщил "Интерфаксу" гендиректор АО "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров. Самолет принадлежал этому предприятию.

"Самолет технически исправен и был выпущен в соответствии с правилами и требованиями руководящих документов, в полном соответствии с требованиями норм безопасности", - сказал Храбров.

По его словам, самолет ищут в том числе еще один Ан-26 и вертолет Ми-8, "еще три вертолета идут в помощь на поиски".

Самолет пропал во время регулярного рейса из Петропавловска-Камчатского в поселок Палану. Он перестал выходить на связь примерно за десять минут до посадки и пропал с радаров. Его ищут на суше и на воде.

На борту было 22 пассажира, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Список пассажиров опубликован на сайте правительства Камчатки.

Ранее информированный источник "Интерфакса" рассказал, что пропавший самолет был выпущен в 1982 году на заводе "Авиант". Он сначала эксплуатировался ООН, затем авиакомпанией Air Mali. С 2008 года он хранился в Киеве у компании "Киевская Русь", в 2012 году прошел капремонт, и с 2013 год использовался камчатским предприятием.

Среди версий авиакатастрофы - неблагоприятные погодные условия, отказ техники и ошибка пилотов.

В Росавиации отмечали, что в районе Паланы в момент исчезновения самолета был туман и низкая облачность.