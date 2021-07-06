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На борту пропавшего Ан-26 была глава Паланы

Самоле 1982 года выпуска в 2012 году прошел капремонт

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - На борту пропавшего на Камчатке самолета Ан-26 была глава городского округа "Поселок Палана" - административного центра Корякского округа - Ольга Мохирева, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Да, это глава нашего поселка. Да, она летела этим бортом в Палану", - сказал представитель поселковой администрации.

Самолет "Камчатского авиационного предприятия" перестал выходить на связь по пути из Петропавловска-Камчатского в Палану, незадолго до посадки. Его ищут в море и на суше. В поисках участвует наземная группировка МЧС, суда в заливе Шелихова Охотского моря, готовится к вылету Ми-8 МЧС, сообщили в краевом управлении министерства.

Самолет Тихоокеанского флота Ил-38 вылетел из "Елизово" направлен в район поисковой операции, сообщили в пресс-службе флота.

Ил-38 - противолодочный самолет средней дальности, способен обнаружить объекты под водой.

По предварительным данным прокуратуры, на борту самолета было 23 пассажира и 6 членов экипажа. В администрации Камчатского края сообщили, что пассажиров было 22, в том числе двое детей в возрасте до 12 лет.

В связи с утратой воздушного судна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Свою проверку начала прокуратура.

В краевом правительстве сформирован штаб во главе с вице-премьером региона Александром Заболиченко.

Пропавший с радаров на Камчатке борт Ан-26 ранее использовали в ООН, затем его эксплуатировала авиакомпания Air Mali, а с 2008 года находился на хранении в Киеве в собственности компании "Киевская Русь", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Самолет был выпущен в 1982 году заводом "Авиант".

Осенью 2012 года самолет прошел капитальный ремонт, а с 2013 года используется Петропавловск-Камчатским авиапредприятием.

Камчатка Петропавловск-Камчатский Палана Ан-26 Ольга Мохирева Авиант Киев ООН Air Mali

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