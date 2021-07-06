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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
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У 70% зараженных коронавирусом в КБР выявили "индийский" штамм

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Число заражений коронавирусом в Кабардино-Балкарии увеличилось среди детей, молодежи и людей среднего возраста, сообщает пресс-служба главы республики; у большей части инфицированных выявлен так называемый индийский штамм COVID-19.

"Главный санврач КБР Жирослан Пагов на расширенном заседании регионального оперштаба сообщил о возросшем количестве зараженных среди детей, молодежи и людей среднего возраста, при этом больше 60% заболевших - женщины", - говорится в сообщении.

По информации главного санврача КБР, больше 70% заболевших жителей республики заражены индийским штаммом коронавируса.

"Эпидемиологическая ситуация на данный момент напряженная с постепенным ростом заболеваемости. Отсутствует взрывной рост, но вместе с тем идет быстрое накопление "индийского" штамма в популяции", - приводит пресс-служба слова Пагова.

Глава КБР Казбек Коков назвал эпидситуацию в Кабардино-Балкарии сложной, но контролируемой.

Коков поручил проработать комплекс ограничительных мер на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, предусмотреть средства для оплаты труда медработников, продолжить мониторинг наличия лекарств для пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 06 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Кабардино-Балкария Коронавирус

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