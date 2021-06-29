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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:47Заразились
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Дети оказались более подвержены заражению "индийским" штаммом COVID-19

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В настоящее время дети более подвержены заражению "индийским" штаммом коронавируса, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Владимир Чехонин.

В эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК) он сообщил, что РАН в настоящее время активно изучает "индийский" штамм коронавируса. "Можно сказать, что этот штамм достаточно контагиозен, он обладает большим коэффициентом контагиозности, чем "уханьский" штамм", - отметил вице-президент академии.

Ранее заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщил, что коронавирус в настоящее время активнее распространяется среди молодых людей и подростков - чаще фиксируются случаи заражения людей в возрасте от 14 до 29 лет, это результат распространения "индийского" варианта вируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что уханьским вариантом коронавируса, "не болеет практически уже никто - ну максимум 5%".

По его словам, индийский штамм отличается более коротким инкубационным периодом, для защиты от него требуется в два раза больше антител, чем от уханьского варианта.

РАН коронавирус

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