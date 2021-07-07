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Житель Кубани получил 4 года за слова про взрыв в архангельском ФСБ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Кубани Петру Белякову за комментарии с положительной оценкой терроризма в соцсети, сообщает пресс-служба суда.

Его комментарии касались взрыва в областном управлении ФСБ в Архангельске в 2018 году.

"Установлено, что Беляков в начале ноября 2018 г. в хуторе Удобно-Зеленчукский Краснодарского края разместил с мобильного телефона на созданной им странице в одной из социальных сетей три текстовых комментария, содержащих положительную оценку действиям террористического характера", - говорится в сообщении.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Суд признал его виновным и назначил четыре года колонии общего режима.

Беляков вину не признал.

31 октября 2018 года Михаил Жлобицкий – 17-летний студент Архангельского политехнического техникума – взорвал самодельную бомбу в областном управлении ФСБ в Архангельске. В результате взрыва нападавший погиб, трое сотрудников УФСБ получили ранения.

Кубань Петр Беляков Архангельская область ФСБ

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