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Жителя Поморья оштрафовали за комментарии о взрыве в региональном УФСБ

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд оштрафовал жителя Коряжмы Олега Немцева за комментарии в соцсети о взрыве в Архангельском УФСБ, произошедшем осенью 2018 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Немцеву назначен штраф 350 тыс. рублей по делу об оправдании терроризма (статья 205.2 УК РФ). Приговор был оглашен в четверг на выездном заседании в Архангельском гарнизонном суде.

"В ходе прений на судебном заседании гособвинение просило наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима", - добавил Прянишников.

Он добавил, что приговор будет обжалован.

Как отметил Прянишников, Немцева защищал адвокат "Правозащиты Открытки" Алексей Кычин.

Ранее в РФ неоднократно выносились обвинительные приговоры по делам об оправдании терроризма в связи со взрывом в УФСБ Архангельской области:

- В начале марта за комментарий в интернете о взрыве житель Калуги получил пять лет и два месяца колонии общего режима.

- В 2019 году за комментарий была оштрафована жительница Медвежьегорска.

- В июле по делу о публичном оправдании терроризма суд признал виновной журналистку Светлану Прокопьеву, высказавшуюся на тему взрыва. За текст, который в ноябре 2018 года прозвучал в эфире псковского "Эха Москвы", а затем был опубликован на сайте издания "Псковская лента новостей", суд назначил Прокопьевой штраф 500 тыс. рублей.

31 октября 2018 года Михаил Жлобицкий – 17-летний студент Архангельского политехнического техникума – взорвал самодельную бомбу в областном управлении ФСБ в Архангельске. В результате взрыва нападавший погиб, трое сотрудников УФСБ получили ранения.

Архангельская область ФСБ

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