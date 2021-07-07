Союз виноделов России указал на ошибку Moet Hennessy

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Новый российский закон не запрещает называть импортное шампанское шампанским, речь идет только о сертификации этой продукции в соответствии с российскими требованиями, заявил "Интерфаксу" президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

В начале июля дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy - ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" сообщило, что приостановит поставки шампанского в Россию из-за принятия поправок в закон о производстве и обороте алкогольной продукции (171-ФЗ). Компания сообщила, что новый закон разрешает применять понятие "шампанское" только к российким игристым винам. В результате ей придется провести пересертификацию своей продукции, изменить маркировку. Поэтому поставки будут приостановлены до тех пор, пока юристы компании не оценят все последствия принятия нового закона.

Российский закон возмутил французских виноделов, министр сельского хозяйства страны Жюльен Денорманди напомнил, что слово Champagne можно использовать только для игристых вин, выпущенных в Шампани, а в Еврокомиссии в законе усмотрели "угрозу для экспорта".

"Мягкое название, которое нашел для этой ситуации, - недоразумение. И плюс пиар-акция Moet Hennessy. Получили бесплатную рекламу, - сказал Попович. - На самом деле запрета называть шампанское шампанским в поправках к закону нет, не было его и в предыдущих версиях закона".

При этом словосочетание "российское шампанское", написанное кириллицей, останется только для российских производителей и только для внутреннего рынка. Речь идет о продукции, которая выпускается классическим способом, выдерживается в бутылках и производство которого в России, в лучшем случае, составляет 10% от общего объема игристого вина, сказал он.

Попович напомнил, что любой импортный алкоголь должен в России сертифицироваться в соответствии с требованиями национальных и межгосударственных стандартов.

"Moet Hennessy раньше почему-то этого не делал. Теперь это требование закона, которое надо выполнять. Но никто не заставляет переписывать этикетки, вычеркивая слово "шампанское" и заменяя его словами "игристое вино", - подчеркнул он. - На этикетке после прохождения сертификации надо только написать, что продукция соответствует требованиям российского стандарта "Игристое вино". Вот и все".

Для этого компании нужно будет пройти сертификацию на соответствие, а не провести переклассификацию продукта.

"Менять классификацию не надо, как вино было шампанским из провинции Шампань, так оно им и останется, и так будет написано на этикетке", - сказал Попович.

По его словам, сертификация не требует особых усилий.

"Привезли две бутылки в лабораторию, заплатили 5 тысяч рублей, через полторы недели получили ответ, что продукция соответствует требованиям стандарта, везите", - сказал он, уточнив, что после прохождения сертификации эту продукцию можно будет растамаживать по кодам игристого вина и платить акциз как за игристое вино.

В ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" на запрос "Интерфакса" оперативно не ответили.

Bloomberg 7 июля сообщил, что поставки шампанского в Россию приостановлены со 2 июля.

Комитет вин Шампани, объединяющий производителей шампанского, 5 июля выразил недовольство новыми требованиями российской стороны. Производители призвали французскую и европейскую дипломатию добиться изменения этого недопустимого законодательства, говорится в коммюнике организации. Члены Комитета "полны решимости продолжать обсуждения с российскими властями, чтобы добиться эксклюзивного права на использование названия Champagne на российской территории".

6 июля глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что власти Франции надеются в двустороннем порядке урегулировать с Москвой разногласия, касающиеся маркировки шампанского.

Во Франции и ЕС шампанским называют французское игристое вино, произведенное в провинции Шампань строго определенным методом и с использованием определенных сортов винограда. За соблюдением такой маркировки власти внимательно следят.

Россия в год импортирует около 50 млн литров игристых вин, на французское шампанское приходится 6-7 млн литров, а на продукцию - Moet Hennessy - 12% от ввозимого шампанского из Шампани, сообщал директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.