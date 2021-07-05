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Комитет вин Шампани выразил недовольство новыми требованиями о маркировке в РФ

Комитет вин Шампани выразил недовольство новыми требованиями о маркировке в РФ
Фото: Виталий Тимкив/ТАСС

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Французский Комитет вин Шампани, объединяющий производителей шампанского, выразил недовольство новыми требованиями российской стороны о маркировке, согласно которым наименовать "шампанским" разрешается только продукцию, произведенную в России, сообщает в понедельник газета Le Figaro.

Согласно коммюнике объединения, Комитет "призывает французскую и европейскую дипломатию добиться изменения этого недопустимого законодательства".

В Комитете указали, что требования об изменении маркировки, по мнению французских производителей, "не обеспечат российских потребителей четкой и транспарентной информацией о происхождении и характеристике вин".

В заявлении Комитета указывается, что его члены "полны решимости продолжать обсуждения с российскими властями, чтобы добиться эксклюзивного права на использование названия Champagne на российской территории".

Авторы заявления полагают, что российская инициатива "ставит под удар более 20 лет двусторонних дискуссий между Россией и ЕС по поводу защиты наименований происхождения продукции".

Во Франции и ЕС шампанским называют французское игристое вино, произведенное во французском регионе Шампань, причем - строго определенным методом и с использованием определенных сортов винограда. За соблюдением такой маркировки власти внимательно следят.

Ранее в июне СМИ сообщали, что в Moet Hennessy согласились с требованием российского законопроекта о маркировке, согласно которому наименование "шампанское" может относиться только к продукции, произведенной в России. В компании указали, что станут писать надпись "игристое вино" на своих бутылках, поставляемых в Россию. Moet Hennessy добавили, что экспорт их продукции приостановится лишь на время и возобновится как можно скорее.

Соответствующее решение последовало после того, как дистрибуционное подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy - ООО "Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус" - предупредило об остановке отгрузок шампанского в Россию на неопределенный срок.

Приостановка поставок шампанских вин была связана с поправками в 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, которые были приняты Госдумой в трех чтениях и одобрены Советом Федерации 23 июня. Документ уточняет определения и вносит дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, он исключает понятие "шампанское", разрешая использовать его лишь в отношении "российского шампанского", произведенного на территории России.

Шампань Франция ЕС

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