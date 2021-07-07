Минсельхоз назвал условие для использования слова Champagne

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Новая редакция закона об обороте алкоголя (171-ФЗ) не запрещает использовать слово Champagne для винодельческой продукции, сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе России.

"В случае, если производитель зарегистрировал в установленном порядке географическое обозначение для винодельческой продукции, в том числе Champagne, то закон не содержит запрета для его использования", - сказали в пресс-службе ведомства.

На днях российский дистрибьютор алкогольных напитков Moet Hennessy сообщил, что из-за принятия поправок в 171-ФЗ приостановит поставки в Россию. Компания сообщила, что новый закон разрешает применять понятие "шампанское" только к российским игристым винам. От нее это потребует пересертификации всей продукции и изменения маркировки. Компания решила прервать поставки до тех пор, пока ее юристы не разберутся во всех тонкостях российского законодательства.

Комитет вин Шампани выразил недовольство новыми российскими требованиями, французский Минсельхоз напомнил, что шампанским может называться только вино, произведенное в Шампани, а глава МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что примет меры по урегулированию с российской стороной возникшей проблемы.

В российском Минсельхозе напомнили, что с 26 июня 2020 года в России действует федеральный закон (468-ФЗ) "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации", который ввел классификацию винодельческой продукции в том числе на вина, игристые вина и крепленые вина. Закон от 2 июля 2021 года (345-ФЗ) внес соответствующие изменения в 171-ФЗ, которые предусматривают аналогичную классификацию.

Указание на этикетке вида винодельческой продукции является обязательным, в том числе для импортной продукции, заявили в министерстве.

Запросов от Еврокомиссии на этот счет в Минсельхозе не получали. Если же какие-либо заявления или вопросы в ведомство поступят, чиновники готовы организовать консультации и разъяснить действующее законодательство в установленном порядке.

Президент российского Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович назвал начавшийся конфликт "недоразумением" и отметил, что это принесло бесплатный пиар Moet Hennessy. По его словам, в новом законе требуется сертификация продукции на соответствие российским стандартам, а не переклассификация.

"Как вино было шампанским из провинции Шампань, так оно им и останется, и так будет написано на этикетке, - сказал он. - После прохождения сертификации на этикетке надо будет только написать, что продукция соответствует требованиям российского стандарта "Игристое вино"".

При этом словосочетание "российское шампанское", написанное кириллицей, останется только для российских производителей и только для внутреннего рынка. Речь идет о продукции, которая выпускается классическим способом, выдерживается в бутылках и производство которого в России, в лучшем случае, составляет 10% от общего объема игристого вина, сказал Попович.

Пересертификацию он оценил как простую и недорогую процедуру, после которой продукцию можно будет растамаживать по кодам игристого вина и платить акциз как за игристое вино.