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В РФ от коронавируса привиты двумя дозами 18,5 млн человек

В РФ от коронавируса привиты двумя дозами 18,5 млн человек
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В России полностью прошли вакцинацию от коронавируса 18,5 млн человек, первую дозу вакцины получили 27 млн человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Всего вакцинировано по состоянию на сегодняшнее утро первым компонентом почти 27 млн человек. Из них получили оба компонента 18,5 млн человек", - сказал Голикова на совещании с членами правительства РФ.

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По ее словам, эпидемиологическая обстановка в России остается напряженной, хотя прирост заболеваемости замедлился по сравнению с предыдущей неделей.

"По итогам прошедшей недели у нас зарегистрировано 162,4 тыс случаев заболевания, показатель заболеваемости составил 110,7 на 100 тыс. населения, это на 17% больше, чем на прошлой неделе. Однако темп прироста недели к неделе несколько замедлился, в предыдущие недели заболеваемость прирастала на 24,2%", - сказала Голикова.

По словам вице-премьера, доля новых случаев заболевания, зарегистрированных в Москве, сократилась до 29,6% от их общего количества по России, за столицей следуют Московская область и Санкт-Петербург. При этом доля новых заболевших во остальных регионах РФ составила чуть более 52%.

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Заболеваемость все еще растет в 82 регионах РФ, снижение наблюдается в Москве и Кировской области, в Крыму "значимая динамика отсутствует".

"Некоторое снижение мы видим только в Москве, и здесь, должна отметить, что это стало возможно благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, фактически в разы, темпам вакцинации населения, и мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать", - отметила Голикова.

По словам вице-премьера, в 24 регионах РФ зафиксировано превышение среднероссийских показателей заболеваемости, а при исключении из них вклада Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга - в 49 субъектах.

Хроника коронавируса. Июль.

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Татьяна Голикова коронавирус

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