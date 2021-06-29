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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:47Заразились
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Полную вакцинацию от COVID прошли 11,5% россиян

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Полностью вакцинацию от коронавиурса в России прошли 11,5% россиян, сообщил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

"За прошедший месяц есть сдвиг, но он очень небольшой, на сегодняшний день около 11,5% россиян прошло полную вакцинацию", - сказал Сергеев на пресс-конференции во вторник.

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Он отметил, что темпы вакцинации остаются низкими, тогда как пандемию можно будет победить, если будет вакцинировано 60-70% граждан. Сергеев призвал всех активно вакцинироваться, чтобы достичь необходимого коллективного иммунитета.

Накануне глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщал, что вакцинацию от коронавируса прошли 23 млн россиян. 25 июня он говорил, что первым компонентом вакцины привились более 21 млн россиян.

В России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. Сейчас применяется в основном препарат "Спутник V" центра им. Гамалеи Минздрава России, в апреле в регионы начали поступать "ЭпиВакКорона" и "КовиВак", разработанный центром им. Чумакова Российской академии наук.

Хроника коронавируса. Июнь.

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Хроника 09 января 2020 года – 29 июня 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия Александр Сергеев

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