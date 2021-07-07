Мишустин поручил довести уровень коллективного COVID-иммунитета до 80-90%

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Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор и Минздрав РФ по поручению премьер-министра Михаила Мишустина до четверга, 8 июля, должны актуализировать модель вакцинации от коронавируса для достижения коллективного иммунитета на уровне не менее 80-90%.

Соответствующие поручения, опубликованные на сайте правительства, приняты по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В частности, Роспотребнадзору и Минздраву России поручено "актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90) процентов".

Актуализированная модель должна учитывать и вакцинацию иностранных граждан, и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, ревакцинацию населения с учетом рисков вирусных мутаций и других актуальных факторов.

В этот же срок поручено представить расчеты потребности в вакцинах от COVID-19.

Ответственные за выполнение этих поручений - вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минздрава Михаил Мурашко.

Минпромторг в среду, 7 июля, должен представить в правительство помесячные планы выпуска вакцин основными производителями до конца 2021 года.