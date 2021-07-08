Десятки родных жертв крушения Ан-26 на Камчатке обратились за помощью к психологам

Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Психологи МЧС оказали помощь уже десяткам родственников погибших в авиакатастрофе пассажирского Ан-26, разбившегося во вторник возле поселка Палана, сообщает в четверг пресс-служба камчатского главка ведомства.

"По телефону "горячей линии" психологами МЧС России оказывается помощь родственникам погибших. За сутки - в 39 случаях", - говорится в сообщении.

6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, все они погибли. Часть тел на месте крушения уже обнаружили. Многие фрагменты самолета находятся в воде. Поисковая операция продолжается.

Возбуждено уголовное дело.

С 7 по 9 июля в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.