Десятки родных жертв крушения Ан-26 на Камчатке обратились за помощью к психологам
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Психологи МЧС оказали помощь уже десяткам родственников погибших в авиакатастрофе пассажирского Ан-26, разбившегося во вторник возле поселка Палана, сообщает в четверг пресс-служба камчатского главка ведомства.
"По телефону "горячей линии" психологами МЧС России оказывается помощь родственникам погибших. За сутки - в 39 случаях", - говорится в сообщении.
6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, все они погибли. Часть тел на месте крушения уже обнаружили. Многие фрагменты самолета находятся в воде. Поисковая операция продолжается.
Возбуждено уголовное дело.
С 7 по 9 июля в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.