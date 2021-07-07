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Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 выбрал сложный маршрут

Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 выбрал сложный маршрут
Фото: Елена Верещака/ТАСС

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Потерпевший крушение самолет Ан-26 на Камчатке выбрал сложный маршрут, причины выясняются, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев, который возглавил правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы.

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"Мы сегодня летали по маршруту в таких же не очень хороших погодных условиях. Но мы приземлились в Палану другим маршрутом и у нас не было проблем. Мы хотим понять, почему было принято достаточно сложное решение командиром корабля", - сказал глава Минтранса во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

"И мы надеемся, когда мы найдем черные ящики, мы получим на это ответ", - отметил Савельев.

По его словам, группа "Аэрофлот" приняла решение "на бесплатной основе доставить прямых родственников погибших на место" катастрофы и обратно.

Как сообщалось, 6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие". На борту находились 28 человек, все они погибли.

Предположительно, самолет при заходе на посадку столкнулся со скалой в условиях плохой видимости.

С 7 по 9 июля в Камчатском крае объявлен трехдневный траур.

Минтранс РФ Виталий Савельев Ан-26

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