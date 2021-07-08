"Интерфакс" опубликовал Национальный рейтинг университетов-2021

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Группа "Интерфакс" представила XII ежегодный Национальный рейтинг университетов (НРУ) за 2021 год.

В топ-10 лучших университетов России вошли: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Национальный исследовательский университет Московский физико-технический институт, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Казанский (Приволжский) федеральный университет.

В следующую десятку вошли Университет ИТМО, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, Южный федеральный университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), Сибирский федеральный университет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Дальневосточный федеральный университет.

В рамках проекта НРУ проведена оценка деятельности 341 университета России. В рейтинг включены все статусные университеты страны: 29 национальных исследовательских университетов, 10 федеральных, 33 опорных, а также 21 университет, участвовавшие в Проекте 5-100. Кроме того, оценена деятельность 11 негосударственных университетов.

"Экспертная оценка ключевых направлений деятельности университетов отражает не только современное положение вуза, но и определяет перспективы для его дальнейшего развития. В этом году многие федеральные и региональные университеты повысили свою конкурентоспособность в том числе за счет ускоренной цифровизации образовательных процессов и укрепления компетенций, связанных с новыми технологиями и инновационными решениями," - отметил исполнительный директор агентства "Интерфакс" Алексей Горшков.

"Интерфакс" в рамках своей университетской программы "Цифровые технологии для образования и науки" активно сотрудничает с университетами, способствуя внедрению в их повседневную работу самых передовых IT-решений. Эта программа направлена на повышение квалификации молодых специалистов, преподавателей и научных сотрудников, внедрение современных практик по работе с большими данными в научно-исследовательскую деятельность ведущих вузов и исследовательских центров страны", - добавил Горшков.

Как проводится оценка

Оценка проводится на основании обработки данных анкет, заполненных представителями университетов, доступных публичных данных, размещаемых учебными заведениями на своих сайтах, публичных данных информационных ресурсов Министерства науки и высшего образования РФ, а также информации из информационно-аналитических систем "СПАРК-Интерфакс" и "СКАН-Интерфакс".

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образовательная деятельность; научно-исследовательская деятельность; социальная среда; международное и межрегиональное сотрудничество; бренд; инновации и технологическое предпринимательство.

Далее все параметрические и сводная оценки приводятся к безразмерной 1000-балльной шкале; университеты ранжируются по убыванию величины оценки. Следует подчеркнуть, что Сводный рейтинг представляет собой арифметический результат шести параметрических рейтингов.

Полная версия результатов Национального рейтинга университетов 2021 доступна на сайте academia.interfax.ru

Проект Национальный рейтинг университетов (НРУ) реализуется Группой "Интерфакс" с 2010 года. Его главная цель - развитие механизмов и процедур независимой системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российской системы образования, научных исследований и технологического предпринимательства, развитие федеральных и региональных университетов.