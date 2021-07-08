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Прощание с Владимиром Меньшовым началось в Москве

Прощание с Владимиром Меньшовым началось в Москве
Режиссер Владимир Меньшов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народным артистом РСФСР, кинорежиссером Владимиром Меньшовым, скончавшимся 5 июля на 82-м году жизни, началась в четверг утром в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве, передает корреспондент "Интерфакса".

На сцене зала - многочисленные венки от почитателей таланта Меньшова, на экране демонстрируются его фотографии разных лет, играет траурная музыка.

Десятки людей идут с цветами, чтобы проститься с артистом. У здания на Васильевской улице выстроилась очередь. Проводить Меньшова в последний путь пришли его близкие, друзья и коллеги.

Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от осложнений после перенесенного коронавируса.

Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978).

В 1981 году Меньшов получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за ленту "Москва слезам не верит". В числе самых известных фильмов режиссера также "Любовь и голуби" (1984 год) и "Ширли-Мырли" (1995 год).

Умер Владимир Меньшов

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Владимир Меньшов на открытии IX Казанского международного фестиваля мусульманского кино. 6 сентября 2013 года.Президент России Владимир Путин вручил режиссеру орден "За заслуги перед Отечеством" II степени в Кремле. 24 мая 2017 года.Творческая встреча с Меньшовым во время XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Олимпийском парке в Сочи. 16 октября 2017 года.Владимир Меньшов получил премию "Золотой Орел" в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" в фильме "Легенда №17" в Москве. 30 января 2014 года.Актер в фильме режиссера Николая Лебедева "Легенда №17". 9 апреля 2013 года.Артист и его супруга Вера Алентова в спектакле "Любовь. Письма" в постановке режиссера Юлии Меньшовой в театре им. Пушкина в Москве. 5 октября 2011 года.Владимир Меньшов и режиссер Андрей Кончаловский во время 30-й церемонии вручения национальной кинематографической премии "Ника" в Москве. 28 марта 2017 года.Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой и внуками на церемонии закладки именной плиты режиссера на Аллее звезд в Москве. 20 сентября 2009 года.Режиссер на открытии первого стационарного театра клоунады "Лицедеи" в Санкт-Петербурге. 1 декабря 2009 года.Актер и режиссер Игорь Зайцев и Владимир Меньшов на съемках фильма "Каникулы строгого режима". 26 августа 2008 года.Владимир Меньшов и артист Армен Джигарханян в Москве. 23 февраля 2002 года.Югославский журналист Ксения Стоянович интервьюирует Владимира Меньшова на XII Международном кинофестивале в Москве. 15 июля 1981 года.Владимир Меньшов на съемках фильма "Москва слезам не верит". 1980 год.Артист в роли психолога Петрова в фильме "Собственное мнение". 1 сентября 1976 года.Кадр из фильма Алексея Сахарова "Человек на своем месте". 1972 год.
Владимир Меньшов на открытии IX Казанского международного фестиваля мусульманского кино. 6 сентября 2013 года.
Владимир Меньшов Москва

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