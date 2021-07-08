Прощание с Владимиром Меньшовым началось в Москве

Режиссер Владимир Меньшов Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Церемония прощания с народным артистом РСФСР, кинорежиссером Владимиром Меньшовым, скончавшимся 5 июля на 82-м году жизни, началась в четверг утром в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве, передает корреспондент "Интерфакса".

На сцене зала - многочисленные венки от почитателей таланта Меньшова, на экране демонстрируются его фотографии разных лет, играет траурная музыка.

Десятки людей идут с цветами, чтобы проститься с артистом. У здания на Васильевской улице выстроилась очередь. Проводить Меньшова в последний путь пришли его близкие, друзья и коллеги.

Похоронят артиста на Новодевичьем кладбище.

Владимир Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от осложнений после перенесенного коронавируса.

Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978).

В 1981 году Меньшов получил премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за ленту "Москва слезам не верит". В числе самых известных фильмов режиссера также "Любовь и голуби" (1984 год) и "Ширли-Мырли" (1995 год).