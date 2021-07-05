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Сетку вещания российских телеканалов изменят из-за смерти Меньшова

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российские телеканалы меняют сетку вещания в связи со смертью режиссера и актера Владимира Меньшова.

"В связи с кончиной великого режиссера и актера Владимира Меньшова в сетке НТВ произошли изменения. Сегодня в 23:15 по московскому времени сразу после выпуска новостей - в эфире НТВ четырехсерийный фильм "Дед Мазаев и Зайцевы" с Владимиром Валентиновичем в главной роли", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НТВ.

В пресс-службе ВГТРК уточнили, что тоже внесли изменения в сетку вещания. "На телеканале "Россия 1" сразу после программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" в эфир выйдет передача-интервью "Белая студия" с Владимиром Меньшовым", - сказали в пресс-службе медиахолдинга.

Первый канал также анонсировал изменения в программе вещания, уточнив, что в ближайшее время сообщит подробности.

Ранее киноконцерн "Мосфильм" сообщил о кончине Меньшова 5 июля от последствий коронавируса.

"Киноконцерн "Мосфильм" и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни. Выдающийся советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" скончался от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году", - говорится в сообщении.

Также стало известно, что Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с режиссером пройдет 8 июля в Доме кино.

Владимир Меньшов - народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" (в номинации "Лучший фильм на иностранном языке") за киноленту "Москва слезам не верит".

Владимир Меньшов НТВ ВГТРК Первый канал

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