Суд по иску к "Мосбирже" из-за экспирации фьючерсов WTI отложен до 27 июля

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отложил на 27 июля рассмотрение второго коллективного иска к "Мосбирже" и CME Croup из-за приостановки торгов фьючерсами на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту на WTI на бирже NYMEX) в апреле 2020 года и расчета контракта по цене минус $37,63 за баррель.

Об этом из суда сообщил корреспондент "Интерфакса".

8 июля арбитраж отказал Чикагской товарной бирже (CME Group) по ходатайству о прекращении производства по делу и выводу биржи из числа соответчиков.

CME была привлечена к разбирательству в качестве соответчика на прошлом заседании в январе 2021 года.

На заседании в четверг к иску присоединились ещё несколько истцов.

Первоначально группа частных инвесторов 22 июня 2020 года подала иск к "Мосбирже" и "Национальному клиринговому центру" (НКЦ, входит в группу "Мосбиржи"). Исковые требования составляли 51,2 млн рублей. Теперь истцов стало около 140, а исковые требования выросли примерно до 300 млн рублей.

Истцы требуют признать незаконными действия "Московской биржи" в отношении организации торгов контрактами на нефть Light Sweet Crude Oil (соответствует поставочному контракту WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEX), неизменение размеров гарантийного обеспечения по этим фьючерсам, а также неизменение нижней границы цен и невозобновление торгов этими контрактам. Истцы также не согласны с ценой экспирации фьючерсов по цене минус $37,63 за баррель.

20 апреля 2020 года в 19:23 цена торгуемого на "Мосбирже" фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil с исполнением 21 апреля опустилась до нижней границы ценового коридора - $8,84 за баррель. В отсутствие решения об увеличении лимита колебаний цен этого контракта участники торгов не имели возможности совершать сделки с ним по ценам более низким, чем указанная нижняя граница.

При этом на бирже NYMEX торги фьючерсным контрактом на нефть, от значения расчетной цены которого зависит цена исполнения российского фьючерсного контракта, продолжались, стоимость контракта на NYMEX доходила до минус $40,32. "Московская биржа" приняла решение о приостановке торгов фьючерсным контрактом в дневную торговую сессию 21 апреля 2020 года и об исполнении фьючерсного контракта по цене минус $37,63 за баррель (это соответствует цене по итогам торгов в предыдущий день торгов на бирже NYMEX).

Решение о приостановке торгов "Московская биржа" приняла, чтобы "не допустить возникновения дополнительных негативных последствий у участников торгов и их клиентов в связи с беспрецедентным падением цен на торгах соответствующим контрактом на NYMEX 20 апреля", пояснила тогда биржа. Еще одной причиной приостановки торгов стало то, что брокерские и клиринговые системы не умеют работать с отрицательными ценами и их появление могло привести к проблемам по всему рынку.

"Мосбиржа" после прецедента доработала механизм проведения торгов производными финансовыми инструментами при отрицательных значениях цен на базовый актив. Кроме того, биржа предусмотрела возможность сдвигать границы ценового коридора в вечернюю сессию на срочном рынке.

В связи с событиями 20 апреля к "Мосбирже" 18 июня 2020 года был подан еще один иск, суд его отклонил в октябре.