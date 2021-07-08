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ЕС предложил РФ обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщил посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

"Нужно выработать какие-то решения, в частности об эквивалентности между нашими сертификатами. В Евросоюзе есть цифровые COVID-сертификаты, они введены, чтобы беспрепятственно перемещаться между странами ЕС, нормативно-правовая база, в рамках которой они были введены, предполагает, что эквивалентами могут признаваться другие сертификаты, выпущенные в третьих странах", - сказал Эдерер журналистам.

"В этой связи мы написали в министерство здравоохранения Российской Федерации, предлагая провести обсуждение того, не хотела ли бы Россия поучаствовать в процессе признания эквивалентности (сертификатов - ИФ)", - добавил он.

Посол отметил, что европейские цифровые сертификаты содержат информацию о вакцинации, перенесенных заболеваниях и результатах анализов на коронавирус.

"Соответственно, было бы полезно, если бы мы могли установить эквивалентность с российскими сертификатами. Для этой цели сертификаты Евразийского экономического союза могли бы быть полезны. Именно поэтому мы Минздраву написали с предложением провести такое обсуждение, в случае успеха мы можем смягчить проблемы, которые возникают у российских путешественников", - сказал Эдерер.

Система цифровых COVID-сертификатов начала действовать в ЕС с 1 июля.

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Хроника 09 января 2020 года – 08 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Маркус Эдерер ЕС Коронавирус

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