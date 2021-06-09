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Европарламент утвердил введение цифровых COVID-сертификатов

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Европейский парламент в среду на заключительном голосовании утвердил введение в ЕС цифрового COVID-сертификата, сообщил в твиттере корреспондент итальянского Radio Radicale.

Согласно опубликованным им данным, 546 членов Европейского парламента проголосовали "за" введение цифрового документа, 93 высказались "против", воздержался 51 парламентарий.

Система цифровых COVID-сертификатов начнет действовать с 1 июля.

Ранее в Европейской комиссии сообщали, что в этот документ будут вводиться три типа данных: о вакцинации, об отрицательном тесте на коронавирус, а также о выздоровлении от COVID-19.

Это будет бесплатный сертификат для всех граждан Евросоюза, они смогут получить его либо в цифровом, либо в распечатанном на бумаге виде.

1 июня данную систему запустили семь стран ЕС: Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша.

В Еврокомиссии отмечали, что все государства-члены ЕС должны быть готовы к тому, чтобы иметь возможность выдавать сертификаты к моменту вступления в силу европейского регламента 1 июля. Для этого Еврокомиссия выделила по 1 млн евро каждому государству-члену и продолжает оказывать им необходимую техническую поддержку.

Хроника 09 января 2020 года – 09 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Европарламент

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