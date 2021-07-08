Кремль приветствовал заявление посла ЕС о COVID-сертификатах

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Москва приветствует идею Евросоюза рассмотреть возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это заявление посла очень примечательно и очень положительно", - сказал Песков журналистам, комментируя предложение посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера обсудить возможность взаимного признания сертификатов вакцинации.

Он отметил, что данное заявление можно считать хорошим сигналом. "Готовность к диалогу - это всегда хорошо. Это то, что мы высоко ценим", - добавил Песков.

"Что касается взаимного признания сертификатов и так далее, это то, что, конечно, нужно обсуждать. Какая-либо ковидная дискриминация в связи с разницей документальной - это то, что, наверное, будет неприемлемо для любого демократического общества", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков отметил, что на сегодняшний день Европейское агентство лекарственных средств не признало российскую вакцину "Спутник V". "Работа в этом направлении продолжается. Работа кропотливая, сложная. Мы убеждены, что если отмести какие-либо предубеждения, будь то политического характера, искусственного характера, лоббистского характера, то так или иначе эта наша кропотливая работа завершится успехом. Российская вакцина будет признана", - сказал пресс-секретарь президента.

Ранее в четверг посол ЕС в Москве Эдерер заявил журналистам, что Евросоюз предложил России обсудить возможность взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса.

"Нужно выработать какие-то решения, в частности об эквивалентности между нашими сертификатами. В Евросоюзе есть цифровые COVID-сертификаты, они введены, чтобы беспрепятственно перемещаться между странами ЕС, нормативно-правовая база, в рамках которой они были введены, предполагает, что эквивалентами могут признаваться другие сертификаты, выпущенные в третьих странах", - сказал дипломат.

"В этой связи мы написали в министерство здравоохранения Российской Федерации, предлагая провести обсуждение того, не хотела ли бы Россия поучаствовать в процессе признания эквивалентности (сертификатов - ИФ)", - добавил он.