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Шаману Габышеву вызвали в суд скорую помощь

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Якутскому шаману Александру Габышеву стало плохо в суде на процессе, где он проходит обвиняемым по делу о нападении на полицейского, сообщила "Правозащита Открытки". Ему вызвали скорую помощь прямо в суд. Заседание перенесли на 12 июля.

"У Габышева были головокружение и тремор, он был сильно заторможен", - рассказали правозащитники.

Врачи выяснили, что у него резко упало артериальное давление.

В суд пришла и лечащий врач Габышева из Якутского психоневрологического диспансера. Она решила, что такое состояние связано с волнением перед судом.

Правозащитники утверждают, что Габышев никогда не выглядел взволнованным ни перед заседаниями, ни во время их проведения, а также не жаловался на волнение.

В марте 2019 года Габышев вышел в пеший поход из Якутска в Москву, чтобы "восстановить народовластие". Осенью того же года его задержали в Бурятии, вернули в Якутск, где на него было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Тогда же его поместили в психоневрологический диспансер для обследования.

В декабре 2019 год он был снова задержан после того, как высказал намерение возобновить поход на Москву.

Весной 2020 года он собрался в новый подход, но был в мае принудительно госпитализирован и затем признан невменяемым. В январе 2021 года его принудительно поместили в психдиспансер за отказ от лечения.

Сейчас его судят по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применении насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, 27 января 2021 года Габышев напал с мечом на сотрудников Росгвардии, которые вместе с врачами пришли домой к нему домой, так как он перестал приходить в Якутский психдиспансер на плановый осмотр и отказался от лечения.

Якутия Александр Габышев Правозащита Открытки Росгвардия

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