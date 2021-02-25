Шаман Габышев стал фигурантом дела о нападении на росгвардейца с мечом

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет в Якутии уточнил эпизод, который лег в основу уголовного дела против называющего себя шаманом Александра Габышева. Инициатору "похода на Москву", признанному комиссией психически нездоровым, вменяют нападение на росгвардейца с мечом.

Ранее со ссылкой на СКР сообщалось, что в отношении Габышева возбудили дело по части 2 статьи 318 УК РФ "о применении насилия в отношении представителя власти". Однако подробности не уточнялись.

По данным СУ СКР по Якутии, инцидент произошел 27 января. Врач "Якутского республиканского психоневрологического диспансера" сообщил в дежурную часть МВД, что Габышев не проходит плановый осмотр в учреждении, отказывается от лечения и проявляет агрессию.

Сотрудники Росгвардии вместе с медицинским работником прибыли к дому шамана и убеждали его открыть дверь и проследовать в диспансер.

"После неоднократного предупреждения о праве проникновения в жилище сотрудники вошли в помещение. В этот момент мужчина применил холодное оружие кустарного производства длиной 84 см и нанес полицейскому колото-резаную рану", - говорится в сообщении якутского СУ СКР.

В ведомстве "Интерфаксу" уточнили, что рану Габышев нанес своим мечом - батасом (ножевидный наконечник, закрепленный на древке - ИФ).

Как сообщалось, в начале года Александр Габышев объявил о новом "походе на Москву", который должен начаться в марте.

Ранее, в марте и декабре 2019 года Габышев уже отправлялся в пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В общей сложности "поход" должен был продлиться два года. Однако осенью 2019 года в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности, его несколько раз задерживали, и в результате он окончательно прервал свое путешествие.

Государственная экспертиза признала Габышева невменяемым. 12 мая 2020 года его принудительно поместили в Якутский психоневрологический диспансер. Там он находился до 22 июля.

Сейчас Габышев вновь проходит курс лечения.