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РФПИ отверг сообщения о причинах задержки регистрации "Спутника" в Европе

Фонд ожидает регистрации вакцины в ближайшие месяцы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций заявил, что информация источников Reuters о том, что регистрация вакцины "Спутник V" затягивается из-за задержек в подаче необходимых документов, не соответствует действительности.

"РФПИ продолжает тесное взаимодействие с EMA для регистрации вакцины на территории ЕС. В частности, инспекторы EMA завершили оценку соблюдения стандартов клинического исследования вакцины и провели проверку производственных площадок в рамках оценки надлежащих правил производства препарата. В результате осуществленной инспекции специалисты EMA не выявили критических замечаний и предоставили положительный отзыв в рамках оценки клинического исследования "Спутника V"", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

РФПИ ожидает регистрацию вакцины EMA "в ближайшие месяцы".

Информацию СМИ о характеристиках "Спутника V" и взаимодействии разработчиков вакцины с представителями EMA в пресс-службе назвали некорректной и основанной "на ложных комментариях анонимных источников" и является частью дезинформационной кампании, "организованной западным фармацевтическим лобби".

По данным РФПИ, единственный процитированный не анонимно эксперт в материале агентства – доктор Сесил Черкинский – официально опроверг свою цитату.

Источники Reuters сообщили, что регистрация "Спутника V" европейским регулятором затягивается в связи с предоставлением ему недостаточного количества данных о производстве вакцины и ее клинических испытаниях, в частности, о возможных побочных эффектах. По словам собеседников издания, причиной недостачи необходимой для регистрации информации в большинстве случаев становился недостаток опыта взаимодействия российских ведомств с зарубежными регуляторами. Также проблемы с документацией возникли во время визита французской делегации ученых для проверки основного банка клеток "Спутника V", сообщило агентство.

Хроника 09 января 2020 года – 13 июля 2021 годаПандемия коронавируса
РФПИ Спутник V EMA Европа коронавирус

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