Женщину будут судить за комментарий о выдуманной подруге в "красной зоне"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Жительницу Челябинска привлекли к административной ответственности за комментарий в соцсети с недостоверной информацией о прививках от коронавируса, сообщили в областном ГУ МВД.

Автор комментария сослалась на сотрудницу из "красной зоны" больницы, которая якобы ей рассказала, что туда попадает много привитых пациентов, уточнил "Интерфаксу" информированный источник.

"Якобы, по словам ее знакомой, 80% попавших в "красную зону" были привиты от коронавируса. На самом деле никакой знакомой у нее не оказалось", - сказал собеседник агентства.

В МВД суть комментария не раскрыли, но отметили, что нарушительница 1982 года рождения не смогла подтвердить свое утверждение.

Ее комментарий обнаружили во время мониторинга соцсетей. На нее составили протокол по ч.9 ст.13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации)", - отмечает пресс-служба, ей грозит штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Дело рассмотрит Тракторозаводский районный суд Челябинска.