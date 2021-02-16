Британские министры противостоят "цунами дезинформации" о прививках

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Правительству Великобритании приходится бороться с "цунами дезинформации" о вакцинации от коронавируса, заявил Sky News министр по вакцинации Надхим Захави. Он добавил, что в правительстве есть специальный отдел по работе с интернет-платформами по блокировке фейков о вакцинах.

В целом, по словам министра, в Великобритании 89% взрослых говорят, что привьются от коронавируса. Еще 11% сомневаются или говорят, что у них есть вопросы к вакцинам. Сомневающиеся чаще встречаются среди этнических меньшинств - в сообществах, которые составляют выходцы из бывших колоний и их дети.

Чтобы достучаться до этих групп, правительство публикует информацию о вакцинах на 20 языках, в том числе на арабском, фарси, хинди и польском, сказал Захави. Ранее он объяснял, что если конкретная группа в обществе останется не привитой, в ней вирус распространится моментально, а этого совсем не хотелось бы.

В минувшие выходные было объявлено, что в Великобритании первую дозу вакцины от коронавируса получили 15 млн человек. В правительстве считают, что тем самым выполнили обязательство предложить вакцинироваться всем четырем приоритетным группам - людям старше 70 лет, лицам, наиболее уязвимым с медицинской точки зрения, и тем, кто работает в социальной сфере или в "красной зоне" по коронавирусу.

С 15 февраля в королевстве стартовала официальная вакцинация тех, кто старше 65 лет, лиц из групп риска. К концу апреля предложение привиться должны получить 17 млн человек из еще пяти групп, приоритетность которых ниже, чем у первых четырех. В эти группы вошли те, кому больше 50 лет, и те, у кого есть риски переболеть COVID-19 в тяжелой форме.

О сроках снятия карантинных мер Джонсон заявил, что правительство будет ориентироваться в этих решения не на объявленные даты, а на данные о заболеваемости.