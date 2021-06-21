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Число фейков в сети в первом полугодии 2021 г. увеличилось на 50%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Количество фейковых новостей в интернете за первые шесть месяцев текущего года возросло наполовину по сравнению с показателями прошлого года, сообщил председатель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Александр Малькевич.

"В прошлом году наша рабочая группа выявила 35 тыс. фейков. Первый квартал текущего года - рост на 30%. По итогам полугодия - рост на 50% (по сравнению с показателями прошлого года)", - сказал Малькевич на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, фейковые сообщения фиксируются по 10 категориям, первая из них - о выборах. "Было в первом квартале 500 сообщений, сейчас добавилось примерно 2,2 тыс. Это всевозможные фейки, связанные с выборами, праймериз", - отметил Малькевич.

Также фейковая информация зафиксирована по теме вакцинации от COVID-19 (10 тыс. фейков) и коронавирусу (8 тыс.).

Кроме того, по данным Малькевича, искаженная информация в интернете касается следующих тем: лесные пожары, минирование общеобразовательных школ (порядка 2,5 тыс. сообщений), незаконные протестные акции (менее 2 тыс.), политические фейки, "военные фейки" (публикации о военных действиях вблизи российских границ) и финансовые фейки (более 2 тыс. сообщений).

Общественная палата Александр Малькевич

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