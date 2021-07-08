Во Владимирской области в кафе будут пускать только клиентов с прививками или тестами

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Новые коронавирусные ограничения вводятся во Владимирской области в связи с обостряющейся обстановкой по коронавирусу в регионе, сообщила пресс-служба администрации области.

С 12 июля деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания разрешается, если они будут пускать только клиентов с сертификатом о прививке от коронавируса или с ПЦР-тестом (срок действия - не более 3 дней), говорится в сообщении.

Те же требования вводятся для посетителей салонов красоты, фитнес-центров, плавательных бассейнов, саун, а также организаций досуга граждан (ночных клубов, дискотек, кинотеатров, кинозалов).

Кроме того, вводится запрет на проведение досуговых, культурно-просветительских, физкультурных, спортивных, выставочных, рекламных массовых мероприятий. Исключения составляют мероприятия на открытом воздухе, где участников допускают по сертификату прививки от COVID-19 или отрицательного теста ПЦР.

С 15 июля в гостиницах размещение постояльцев допускается при условии наличия сертификата прививки от COVID-19 или отрицательного теста ПЦР.

Также до снятия режима повышенной готовности на территории области под запретом работа детских развлекательных центров и игровых комнат.

По состоянию на 8 июля 2021 года во Владимирской области лабораторно подтверждено 247 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в области зарегистрировано 38 тыс. случаев инфицирования.