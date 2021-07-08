Волгоградская область вводит QR-коды для ресторанов, ТРЦ и музеев

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Волгоградской области с 12 июля будет введена система допуска по QR-кодам в заведения общепита, торговые центры и культурные учреждения, сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

При входе в эти заведения взрослым посетителям нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность, и на выбор: сертификат о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом, отрицательный ПЦР-тест, справка о наличии антител или справка о перенесенной коронавирусной инфекции за последние полгода.

Детей туда будут пускать только в сопровождении взрослых, у которых будут необходимые документы.

По новой системе будут пускать в детские развлекательных центров, музеи, кинозалы и кинотеатры, театры, концертные залы, дома культуры, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары и закусочные.

Также чиновники решили, что с 12 июля "зонами, свободными от COVID-19", будут признаны организации, где не менее 60% персонала за последние полгода привились от коронавируса или переболели COVID-19 и могут документально подтвердить наличие антител. Таким учреждениям можно будет работать круглосуточно и без дополнительных ограничений.

Остальные предприятия общепита смогут работать только днем, с полуночи до 6 утра им придется закрываться, кроме обслуживания на вынос. В них будут закрыты детские комнаты.

В торговых и торгово-развлекательных комплексах будет запрещена работы фудкортов и детских комнат.

Заселиться в пансионат или дом отдыха также можно будет только по сертификату о вакцинации или документу о наличии антител.

Кроме того, всем работодателям области рекомендовано раз в 15 дней тестировать на коронавирус не менее 10% персонала и перевести на удаленку непривитых сотрудников.