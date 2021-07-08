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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:37Заразились
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В Госдуме призвали Францию не мешать одобрению в ЕС "Спутника V"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Франции не пытаться чинить препятствия к признанию регулятором ЕС российской COVID-вакцины "Спутник V" и китайской вакцины Sinopharm.

"В очередной раз мы слышим заявление, которое выдает истинные ценности тех, кто отвечает за политику во Франции. Безответственная и недальновидная позиция, которая игнорирует как интересы собственных граждан, так и здравые голоса политиков и ученых, звучащие в самой Европе", - написал Володин в своем телеграм-канале в четверг.

Так российский парламентарий прокомментировал заявление госсекретаря при МИД Франции Клеман Бон, которая призвала сказать "нет" вакцинам из России и Китая в связи с неуверенностью в них.

Володин усматривает причины критического заявления французского госсекретаря в том, что во главу угла ставится не защита здоровья, а политические и экономические мотивы.

"Политики, которые думают о своих гражданах, не могут быть столь безответственны, призывая ограничить доступ к жизненно важным препаратам в условиях пандемии. Пора наконец определиться в своих приоритетах. Вспомните заветы Шарля де Голля", - отметил Володин.

Он также добавил, что обслуживание политических и экономических элит за океаном и отсутствие конструктивного взаимодействия с соседями противоречит защите интересов европейцев, мира и благополучия Европы.

Ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву России обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нашел заявление посла "примечательным и положительным", отметив, что это хороший сигнал, и в Кремле высоко ценят готовность к диалогу. Работу по признанию "Спутник V" в ЕС Песков назвал "сложной и кропотливой".

Хроника коронавируса. Июль.

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Вячеслав Володин Госдума Франция Китай Клеман Бон Спутник V

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