В Петербурге после Евро-2020 запретят массовые мероприятия
Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге из-за роста заболеваемости COVID-19 с 13 июля запретят любые массовые мероприятия численностью более 75 человек, сообщила пресс-служба Смольного. 11 июля пройдет финал чемпионата Европы по футболу. Петербург был одним из городов проведения ЧЕ-2020.
По его окончании в городе введут ограничения, такие поправки подписал губернатор Александр Беглов.
Ограничение на проведение мероприятий не затронет театры, концертные залы, цирки и кинотеатры, если мероприятия согласованы с комитетом по культуре, а также спортивные и физкультурные мероприятия, согласованные с комитетом по физической культуре и спорту.
При этом на спортивные и физкультурные мероприятия запретят доступ зрителям, наполняемость театров не должна будет превышать 1500 человек, наполняемость цирков сокращают с 75% до 50%.
"Спортсмены, тренеры, судья и иные лица, обеспечивающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПРЦ-тест, сделанный не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия, либо сертификат о вакцинации", - добавили в Смольном.
Наполняемость пассажирских судов по рекам и каналам не должна превышать 50% от количества пассажирских мест, на них запрещаются зрелищно-развлекательные мероприятия.
Остальные ограничения продлеваются по 16 августа.
Последний матч ЧЕ-2020 в Петербурге уже прошел, но в городе продолжают работать фан-зоны для массового просмотра матчей на Дворцовой, Конюшенной площадях и в спорткомплексе "Юбилейный".
Несмотря на рост заболеваемости, ни один матч в городе не отменили. Игры посетили 135 тысяч болельщиков.
Кроме того, в июне в городе провели массовый праздник для выпускников школ "Алые паруса".