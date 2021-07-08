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В Петербурге после Евро-2020 запретят массовые мероприятия

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге из-за роста заболеваемости COVID-19 с 13 июля запретят любые массовые мероприятия численностью более 75 человек, сообщила пресс-служба Смольного. 11 июля пройдет финал чемпионата Европы по футболу. Петербург был одним из городов проведения ЧЕ-2020.

Евро-2020

По его окончании в городе введут ограничения, такие поправки подписал губернатор Александр Беглов.

Ограничение на проведение мероприятий не затронет театры, концертные залы, цирки и кинотеатры, если мероприятия согласованы с комитетом по культуре, а также спортивные и физкультурные мероприятия, согласованные с комитетом по физической культуре и спорту.

При этом на спортивные и физкультурные мероприятия запретят доступ зрителям, наполняемость театров не должна будет превышать 1500 человек, наполняемость цирков сокращают с 75% до 50%.

"Спортсмены, тренеры, судья и иные лица, обеспечивающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПРЦ-тест, сделанный не более чем за 3 дня до дня проведения мероприятия, либо сертификат о вакцинации", - добавили в Смольном.

Наполняемость пассажирских судов по рекам и каналам не должна превышать 50% от количества пассажирских мест, на них запрещаются зрелищно-развлекательные мероприятия.

Остальные ограничения продлеваются по 16 августа.

Последний матч ЧЕ-2020 в Петербурге уже прошел, но в городе продолжают работать фан-зоны для массового просмотра матчей на Дворцовой, Конюшенной площадях и в спорткомплексе "Юбилейный".

Несмотря на рост заболеваемости, ни один матч в городе не отменили. Игры посетили 135 тысяч болельщиков.

Кроме того, в июне в городе провели массовый праздник для выпускников школ "Алые паруса".

Петербург ЧЕ-2020 коронавирус Александр Беглов Смольный

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