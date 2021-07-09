В России выявили максимальные с начала января 25 766 случаев COVID

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 766 случаев - это максимум с начала января, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Число новых случаев коронавируса за сутки по сравнению со значениями четверга увеличилось на 948. Умерли 726 пациентов, наибольшее количество летальных исходов в Санкт-Петербурге - 107, в Москве - 102, в Иркутской области - 29. По выздоровлении были выписаны 21 832 человека.

В Москве заболели еще 6 643 человека, 7 231 пациент выздоровел после болезни. В Московской области - 2 545 заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 951.

Еще 529 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Нижегородской области, 414 - в Воронежской области, 392 - в Красноярском крае, 366 - в Свердловской области, по 348 - в Крыму, Иркутской области, Пермском крае. Кроме того, 332 случая - в Забайкальском крае, 327 - в Брянской области, по 323 - в Омской области, Хабаровском крае. Еще 307 заболевших - в Ростовской области, 285 - в Бурятии, 284 - в Коми, 279 - в Оренбургской области, по 258 - в Мурманской и Смоленской областях. По 255 новых случаев во Владимирской области, Самарской области, 253 - в Волгоградской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Всего за пандемию в РФ зарегистрировано 5 млн 733 тыс. 218 случаев коронавирусной инфекции, 141 501 умерших и 5 млн 165 тыс. 087 выписанных.