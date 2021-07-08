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Хуснуллин допустил продление трассы М-12 до Тюмени и Челябинска

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Строящаяся скоростная платная автомагистраль М-12 Москва - Казань - Екатеринбург может быть продлена до Тюмени и Челябинска с "замыканием кольца" в Екатеринбурге, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы пришли со своими предложениями продлить трассу от Казани до Екатеринбурга. И сегодня ключевая такая дата – президент сказал: да, строим. Вчера, кстати, были подписаны все финансовые документы (по М-12 - ИФ), согласования мы получили. И сегодня в ходе работы президент нам поставил новую задачу – дойти до Тюмени, до Челябинска и замкнуть кольцо в Екатеринбурге. То есть, это еще примерно 600 км дорог мы должны построить", - сказал Хуснуллин журналистам после церемонии запуска ЦКАД во вторник, на которой присутствовал вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Хуснуллин отметил, что работа "Автодора" и подрядчиков "позволяет с уверенностью сказать, что мы в 2024 году дойдем и до Екатеринбурга, и до Тюмени, и до Челябинская, кольцо замкнем".

"Я считаю, что надо к сентябрю (2024 года - ИФ) заканчивать, пока идет сезон", - добавил вице-премьер.

Основную часть трассы Москва-Казань откроют в 2023 году

Основная часть трассы М-12 Москва-Казань будет открыта в 2023 году, заявил Хуснуллин.

"Мы хотим уже ряд участков М-12 в следующем году открыть, и в 2023 году закончить основной ход, а к сентябрю 2024 года постараемся дойти до Екатеринбурга", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что трасса должна быть достроена к концу 2024 года, причем не к зиме, а к сентябрю.

Сейчас "Автодор" занимается строительством автомагистрали М-12 от Москвы до Казани. Госкомпания расторговала все участки трассы, по которым непосредственно выступала заказчиком. Общая протяженность соответствующих этапов превышает 650 км. Общая стоимость девяти проведенных конкурсов, которые были отменены и в которых победили единственные участники, составила 530 млрд рублей.

Не разыгранным до конца остается лишь один этап автодороги (586-663 км, проходит по территории Чувашии и Татарстана). Конкурс на этот 77-километровый этап стоимостью около 43 млрд рублей "Автодор" в прошлом году отменил, решив разбить его на более мелкие участки для привлечения средних и мелких подрядчиков. Заказчиком работ на создание этих участков выступает дочернее ООО госкомпании – "Строительная компания Автодор". Она уже расторговала два участка на общую сумму почти 36 млрд руб. общей протяженностью более 60 км. В конкурсах победили подрядчики из Татарстана.

Ранее Хуснуллин сообщал, что правительство подготовило заявку в Фонд национального благосостояния для выделения финансирования на продление трассы Москва-Казань до Екатеринбурга.

Протяженность трассы Москва - Нижний Новгород - Казань - Екатеринбург составит в общей сложности около 1,6 тыс. км, из которых 800 км – участок от Москвы до Казани, остальная половина – от Казани до Екатеринбурга, включая 288 км нового строительства.

Марат Хуснуллин М-12

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