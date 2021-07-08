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"Металлоинвест" зафиксировал цены для строительства трассы М-12

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Металлурги дали скидки на сырье в рамках контрактов на строительство автотрассы М-12 Москва - Казань - Екатеринбург; "Металлоинвест", в частности, зафиксировал цены на три года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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"Металл подорожает точно совершенно. Мы уже договорились сейчас с металлопроизводителями, они нам дали определенную скидку на металл. Но она все равно не в тех ценах, которые мы рассчитывали на 2020 год, определенное удорожание произойдет. Сейчас ищем средства, чтобы это закрыть", - сказал Хуснуллин после церемонии открытия ЦКАД в четверг.

Отвечая на вопрос, в рамках каких контрактов металлурги предоставили строителям скидки на сырье, он уточнил: "Именно в рамках М-12".

"Компания "Металлоинвест" Алишера Усманова предоставила нам скидку трехлетнюю – зафиксировала цену. Мы подписали контракты по фиксированной цене на три года, чтобы уже больше цена не вырастала", - сказал вице-премьер.

Металлоинвест

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