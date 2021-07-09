Кубань с 1 августа будет принимать туристов, готовых привиться по приезде

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Приезжающие в Краснодарский край отдыхающие могут предоставить отрицательный ПЦР-тест, однако должны будут привиться в течение трех дней со дня заселения, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"С 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трёх дней со дня заселения. Вакциной мы обеспечим. Уже направили письмо на уровень федерации с просьбой выделить дополнительно 300 тысяч доз вакцины. Решение поддержала и главный санитарный врач края Мария Потемкина", - написал Кондратьев в телеграм-канале.

24 июня губернатор Краснодарского края объявил, что с 1 июля отели региона будут принимать туристов только при наличии отрицательного теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию, а с 1 августа - только с сертификатом о вакцинации за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания. Кондратьев объяснил эти решения ухудшением эпидемиологической обстановки.

30 июня Кубань смягчила требования для туристов, теперь в июле они смогут заселяться в отели не только с ПЦР-тестом и сертификатом вакцинации, но и справкой о перенесенном коронавирусе, полученной в медучреждении или распечатанной с портала госуслуг. Предполагалось, что в августе заселение будет возможно только с сертификатом или справкой о болезни, ПЦР-тесты приниматься не будут.