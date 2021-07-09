В России не распространились варианты COVID "дельта плюс" и "эпсилон"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России пока не получил распространения вариант "дельта плюс" коронавируса COVID-19, штамм "эпсилон" (американский вариант) пока также не обнаружен, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

"Ну, "дельта плюс" описан только один случай. И в общем-то он известен. Состоялось это событие в апреле месяце. Женщина, которая, как выяснилось потом, была инфицирована этим вирусом, просто проходила плановое тестирование перед госпитализацией. Ничего такого не было, у нее был совсем другой диагноз, он с ней остался. Она благополучно живет. Такая случайная находка. Пока других случаев выявления "дельта плюс" в России нет", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24" (ВГТРК) в пятницу.

"Мы пользуемся теми данными, которые публикуют наши коллеги за рубежом. Но вот пока каких-то значимых рисков они не описывают, но каждая такая мутация всегда в поле зрения большого количества ученых во всем мире и, конечно же, в нашей стране", - отметила глава Роспотребнадзора.

Она сообщила, что в России наблюдаются мутации нового коронавируса COVID-19 в больших агломерациях, в том числе московские варианты, но пока они не носят эпидемически значимого характера, не отличаются ни заразностью, ни тяжестью протекания.

"Это просто характеристика того, что есть передача интенсивная в большом городе, и мы ее видим, мы можем ее оценивать, анализировать и прогнозировать дальнейшее развитие", - пояснила глава Роспотребнадзора.

Попова напомнила, что каждый вирус меняется, а "если он не будет меняться, он не будет существовать, и тем более так широко, как сегодня существует в мире, представлен новый коронавирус".

"Будут появляться мутации разные, они будут по-разному называться. И это вот касается московских вариантов, например. Их эпидемическое значение, возможность влиять на популяцию, на изменение течения болезни или на скорость распространения, - это всегда самое важное, что мы хотим знать о новом вирусе", - отметила она.

Ранее Попова сообщала, что в июне-начале июля в РФ порядка 66% всех заразившихся болели вариантом "дельта" COVID-19, остальные - "классическим", то есть "уханьским" штаммом коронавируса, небольшое распространение получили британский штамм и другие, которые не классифицируются так четко.

По ее словам, штамм "дельта", возможно, проявляется именно в жару. "Я не могу сказать, что это люди, которые привезли его нам ("дельту") из Индии, вовсе нет. Во-первых, этот штамм был впервые описан, его изменения, эти мутации, как изменения характерно для какого-то особенного штамма, осенью 20-го года, прошлого года. Он начал постепенно свою циркуляцию. И это следующий тезис, с которым сейчас размышляют ученые, они изучают возможность проявления именно этого штамма в жаркую погоду. Это было в Индии, это было в ряде стран. Это пока гипотеза, которая требует проверки", - сказала Попова.

Накануне стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила штамм коронавируса AT.1, впервые обнаруженный в России, в список для мониторинга. Пока вариант не имеет собственного обозначения буквой греческого алфавита - такую маркировку получают лишь штаммы, внесенные ВОЗ в списки VOI и вызывающие опасения.